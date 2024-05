Serata triste a Venezia

VENEZIA

83

REGGIO EMILIA

75

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 18 (2/5, 3/5), Tucker 10 (3/5, 0/2), Casarin 8 (2/2, 1/2), Simms 3 (0/2, 1/4), Kabengele 15 (5/7); Parks 6 (0/1), Heidegger 9 (0/3, 3/6), De Nicolao (0/1), Brooks, Wiltjer 10 (1/3, 2/3), Tessitori 4 (1/2). N.e.: Janelidze. All.: Spahija.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 9 (4/6, 0/1), Galloway 26 (2/3, 5/10), Vitali 2 (1/1, 0/2), Atkins (0/1, 0/5), Black 8 (4/4); Smith 5 (0/3, 1/5), Grant 7 (2/3, 1/3), Uglietti 9 (2/4, 1/2), Chillo 9 (0/1, 3/4), Faye. N.e.: Bonaretti, Cipolla. All.: Priftis.

Arbitri: Lanzarini, Giovannetti, Gonnella. (23-16, 43-29; 64-45)

Note T.l.: Ven 21/30 Reg 12/21. Rimb.: Ven 38 (Kabengele 8) Reg 35 (Faye 6). Ass.: Ven 21 (Spissu 8) Reg 16 (Smith 4).

La Pallacanestro Reggiana non concede il bis e affonda in laguna, lasciando gara 2 alla Reyer che impatta la serie (1-1). Il match è stato per lunghi tratti un monologo degli avversari, ma i biancorossi hanno contribuito in maniera sostanziosa a questo epilogo, giocando un primo tempo orribile, con 14 palle perse. Inammissibile se vuoi vincere a questo livello. Sul rettilineo finale, la trance agonistica di Galloway ha dato l’illusione della rimonta (78-73 a 39" dalla fine) che però non si è concretizzata. Il fardello dei primi 20’ (assieme al 12/21 ai liberi) si è rivelato troppo pesante. Brava Venezia a resettare dopo la scoppola di sabato, ma l’impressione è che la Unahotels non sia assolutamente inferiore. Anzi. I veneti ieri hanno avuto una reazione d’orgoglio, palesando però i soliti limiti (l’assenza di un vero leader) uniti a un certo nervosismo dei propri protagonisti. Coach Spahija prima ha avuto un’accesa discussione con Molin e poi ha litigato platealmente con Tucker. Tra il tecnico e il giocatore sono volate parole grosse, anche se poi c’è stato un abbraccio a favore di telecamera durante un time-out. Per carità, la storia dello sport è ricca di squadre che non andavano a cena assieme, ma in campo vincevano lo stesso, però in questo momento la Unahotels sembra poter contare su un collettivo più compatto e un ambiente più coeso. E deve sfruttare questo vantaggio. Reggio, come detto, era partita male, con 5 palle perse nei primi 5 minuti e si era ritrovata sotto di 7 (13-6) con Priftis costretto ad utilizzare immediatamente time-out per evitare che la partita fosse subito compromessa. Al 27’ la Unahotels era a -21 (61-40) ed è arrivata fino al -5: più con il talento di Galloway che con la lucidità. Adesso Reggio avrà però due ‘match ball’ per chiudere la serie davanti al proprio pubblico . Si parte giovedì alle 20 e poi si proseguirà sabato, con ogni probabilità alle 20,45 in attesa dell’ufficialità da parte della Legabasket che arriverà in queste ore.