Serena Dandini si racconta

Scandiano ospita Serena Dandini (foto) per l’anteprima del decennale di FestivaLove, stasera alle 21 al Teatro Boiardo. La scrittrice e conduttrice televisiva, nell’occasione, presenta il suo nuovo libro: "C’era la luna". A dialogare con Serena Dandini c’è la giornalista Laura Solieri. L’ evento non solo inaugura l’edizione 2025 del festival dedicato all’amore in tutte le sue sfumature, ma festeggia un importante traguardo per questa manifestazione, che da dieci anni porta a Scandiano grandi nomi della letteratura, della musica e dello spettacolo.

La serata è introdotta dal sindaco Matteo Nasciuti, dall’assessora alla cultura Lorena Lanzoni e dall’assessora al commercio e marketing territoriale Silvia Venturi, che anticipano gli appuntamenti principali della prossima edizione di FestivaLove, prevista per il 30 e 31 maggio e il 1° giugno. L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.