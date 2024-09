Serena e Nicolò, spazio alla cultura: "Questo è un sogno che si avvera"

Un caffè letterario che mancava a Guastalla. E ora questa lacuna è colmata con il nuovo KafféKlubben, trasferito dalla vecchia sede di piazza Matteotti per sbarcare negli spazi decisamente più ampi di corso Prampolini, sempre nel centro storico guastallese. Nei giorni scorsi l’apertura ufficiale dopo tre mesi di lavori per allestire i nuovi spazi. KaffèKlubben non è più solo libreria, ma ha aggiunto uno spazio di lettura con tavolo su cui operare con computer portatili, dotando il locale pure di uno spazio ristoro con bancone bar per colazioni, pranzi veloci e aperitivi. A gestire questo nuovo spazio di degustazione e cultura sono i giovani Serena Caramaschi e Nicolò Artoni. Li incontriamo non solo molto indaffarati, ma soprattutto sorridenti e felici per questo "sogno che si avvera". In esposizione ci sono libri nuovi, libri usati, perfino dischi in vinile, da abbinare alle competenze professionali in tema di letteratura dei due giovani gestori. I tavolini del bar interno sono quasi sempre occupati da clienti: alla colazione servita dalle 8 si aggiunge pure la possibilità di pranzare con prodotti che arrivano già confezionati da una azienda esterna con sede a Luzzara. L’attività è aperta dalle 8 alle 14 e poi dalle 17 alle 20.

"Per il futuro – aggiunge Serena – contiamo di organizzare delle serate con autori, fotografi, musicisti, scrittori… Pensiamo di farlo il sabato sera, negli spazi interni oppure nell’area esterna del locale". All’interno del nuovo KaffèKlubben non mancano un grosso ringraziamento, attraverso l’elenco dei nomi di privati cittadini e aziende che hanno collaborato alla raccolta fondi per l’allestimento del nuovo spazio bar-culturale, attraverso una operazione di crowdfunding on-line, che ha trovato moltissime adesioni.

Antonio Lecci