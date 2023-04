Sergio Mattarella a Reggio Emilia tra pistoni e idrogeno: visita ai gioielli della meccatronica

Reggio Emilia, 30 aprile 2023 – “Cavaliere del lavoro, è un piacere vederla". Fulvio Montipò ha 78 anni, un’azienda (Interpump) da 2 miliardi di fatturato e oltre 11mila dipendenti sparsi in 5 continenti grazie alla produzione di pompe a pistoni e componentistica oleodinamica. Eppure quando Sergio Mattarella ha rivolto queste sette parole stringendogli la mano, il patron e fondatore dell’azienda di Sant’Ilario (Reggio) è crollato nella commozione: "Mi ero preparato, ve lo assicuro. Ma quando ha detto quella frase…Non sono riuscito a trattenermi. Professionalmente parlando, è il giorno più bello della mia vita". Attimi di pura emozione quelli che hanno caratterizzato la visita del Capo dello Stato al distretto della meccatronica di Reggio Emilia, all’interno della quattro giorni in Emilia-Romagna attraverso cui Sergio Mattarella celebrerà la ricorrenza del Primo Maggio (foto).

Il Presidente della Repubblica ieri mattina ha visitato due aziende, all’interno di un gruppo meccatronico da 400 imprese e 27mila dipendenti per 11 miliardi di fatturato complessivo. Fulvio Montipò ha accolto il presidente all’interno della Walvoil di Cavriago (assieme al Ceo Fabio Marasi), acquistata proprio da Interpump nel 2015 e che porta nelle casse del gruppo santilariese 400 milioni di fatturato. "Venerdì abbiamo pulito l’azienda da cima a fondo: era un gioiellino" hanno ripetuto divertiti alcuni dipendenti in attesa di Mattarella. La visita è stata rigorosamente a porte chiuse, ma Montipò ha poi sottolineato "l’attenzione a tutti i dettagli del Presidente. È arrivato preparatissimo" mentre alcuni fortunati tra i 2.500 lavoratori Walvoil hanno assicurato: "É proprio come appare in televisione. L’umiltà con cui si è approcciato è stata unica".

Sergio Mattarelli alla Landi Renzo con i dipendenti dell’azienda

Poco prima, verso le 11, il Capo dello Stato aveva fatto visita a un altro gioiello del territorio: la Landi Renzo, fondata nel 1954 e ora gestita dal figlio Stefano. Un’azienda che grazie anche alla visione della moglie del patron, Giovanna Domenichini (prima e unica reggiana nominata Cavaliere del lavoro), è diventata leader nella mobilità sostenibile grazie agli impianti a Gpl e gas metano per le auto, e che ora guarda al futuro chiamato idrogeno grazie a 945 dipendenti (di cui 279 a Cavriago). Proprio tra loro c’è stato un fortunato, ovvero Antonio Di Benedetto (controllo qualità) che ha dato vita a un divertente siparietto con Mattarella nel mostrargli una nuovissima centralina ("Con questa realizzeremo la transizione all’idrogeno") ricevendo per tutta risposta l’attenzione del Capo dello Stato, che l’ha presa tra le mani guardando ogni dettaglio con fare divertito. In un cerimoniale blindatissimo, il Presidente ha poi avuto modo di salutare dietro una ringhiera alcuni cittadini accorsi per salutarlo: "Siamo entusiasti di averla qui!" il grido tra applausi e ringraziamenti ricambiati dal saluto di Mattarella. "E’ un grandissimo onore che il Presidente visiti due aziende che fanno parte del nostro gruppo" il commento finale di Giovanni Tamburi, fondatore, presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partner, fondo che ha deciso di puntare sia su Interpump che Landi Renzo. "Fa immensamente piacere che Mattarella abbia deciso di visitare due aziende di altissimo valore e qualità come quelle di cui stiamo parlando – prosegue Tamburi –. Soprattutto fa piacere che il meglio dell’innovazione tecnologica nel campo della meccatronica e della meccanica made in Italy, abbiano attirato l’attenzione e l’apprezzamento della più alta carica dello Stato".