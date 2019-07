Cavriago (Reggio Emilia), 31 agosto 2019 - Una celebrazione ortodossa, seguendo la divina liturgia eucaristica del rito bizantino, ha accompagnato l’ultimo saluto a Sergio Nazar, il 16enne tragicamente scomparso giovedì in un incidente in moto (foto).

Alla chiesa di San Terenziano di Cavriago c’erano tantissime persone. Amici, soprattutto, con delle magliette personalizzate dedicate all’amico scomparso. Ex compagni e giovani promesse della Ciclistica Cavriago, dove Sergio correva in tenera età. Ma anche e soprattutto parenti (il giovane avere origini moldave, pur essendo nato in città) sostenuti dall’intera comunità cavriaghese in una giornata - proclamata - di lutto cittadino.

Al di fuori della chiesa uno striscione intriso di firme: “Ciao Sergio, insegna agli angeli come guidare una passione”. E sotto proprio la Tm 125 tanto amata dal ragazzo, e in sella al quale ha perso la vita dopo aver sbattuto violentemente contro una macchina a seguito di una caduta in via Rivasi.