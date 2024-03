Sergio Sgrilli stasera ce le suona

Al teatro di Boretto arriva la musica unita alla comicità con lo spettacolo "Vieni che te le suono" di e con Sergio Sgrilli, per una produzione Equipe Eventi, in scena stasera alle 21.

E’ un "concerto lungo una vita", una esibizione in cui Sgrilli "torna alle origini", utilizzando chitarra e musica come trama narrativa per raccontare ricordi e vari momenti della sua vita, tra note poetiche, battute pungenti e gag esilaranti.

Uno spettacolo divertente, in cui poter sorridere, riflettere ed emozionarsi, tra musica e parole, dove è "difficile trovare il confine tra show comico e concerto".

Sgrilli è un artista poliedrico che ha vinto premi, calcato i palchi di teatri, locali, piazze e cortili con i vari spettacoli da lui scritti. Ha collaborato con molti artisti importanti, ha partecipato al programma di Cochi e Renato su Raidue, "Stiamo lavorando per noi", ad uno speciale su Canale 5 con Sposini e Galimberti ed è stato due volte alla festa del Primo Maggio a Roma. E poi ancora tv, radio e spot vari. Ha scritto e interpretato il brano "Canto", sigla finale di tre edizioni di Zelig. Dal 2000 al 2006 ha partecipato a tutto ciò che è Zelig in tv e live. Dopo una sosta di due anni, Sgrilli è ritornato sulle scene con uno spettacolo teatrale da lui ideato e diretto, dove vengono coinvolti musica, giornalismo, enogastronomia, danza, arte e comicità.

Antonio Lecci