Serie A femminile, Ct Reggio ripescato

Ci sarà anche il Circolo Tennis Reggio Emilia ai nastri di partenza della Serie A femminile di padel 2025, che scatterà il prossimo 9 marzo. La società cittadina, dopo la retrocessione della scorsa stagione, quella d’esordio nel massimo campionato, ha ottenuto il ripescaggio e sarà al via di un torneo che si preannuncia di altissimo livello: le 8 partecipanti saranno divise in 2 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, con qualificazioni alle semifinali scudetto delle prime 2 classificate, mentre le restanti si giocheranno la salvezza ai playout. Ogni giornata sarà giocata al meglio dei 3 incontri, con due giocatrici che potranno giocare il terzo doppio dopo aver giocato uno dei primi 2, a patto che non abbiano giocato insieme negli altri. Il CT Reggio avrà una nuova giocatrice straniera, oltre ad un altro volto nuovo come Federica Severi.