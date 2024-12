Serie A2: OR Reggio Emilia sfida MGM 2000 nel big match all'Arena Sport

L’Arena Sport ospita alle 17 il big match di Serie A2 con l’OR Reggio Emilia (20), battistrada del torneo, che affronta i lombardi dell’MGM 2000 (18), secondi e con una partita in meno.

La formazione cittadina è reduce dal pari torinese rimediato sul campo del VDL Fiano Plus e difende una vetta che detiene dalla prima giornata: "Non è una sfida decisiva perché il campionato è molto equilibrato e lungo. Per vincerla serve essere determinati, concreti e un pizzico più cinici sotto porta" spiega Fation Halitjaha.

Il precedente sorride ai granata: nella semifinale della Coppa Italia di Serie B, due anni fa, l’OR si impose 3-1.

In Serie B, dopo il pari senza reti nel derby, trasferta tutta in salita per la Real Casalgrandese (8), che alle 15,30 è ospite della capolista Villafontana (17); mezz’ora più tardi tocca al Bagnolo calcio a 5 (12), quinto, che in via Anna Frank riceve il Balca Poggese (6), penultimo.

In Serie C1, infine, si chiude il girone d’andata e Guastalla (16) difende la quinta piazza nel match in programma alle 15 al PalaChiarelli con Forlì (14); alla stessa ora, a Castelnovo Sotto, il Futsal Shqiponja (15) prova lo sgambetto ai danni dei piacentini del Baraccaluga (20), che occupano il posto d’onore.