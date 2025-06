Serie B 2025-2026: Reggiana pronta per la sfida, playout tra Salernitana e Sampdoria

di Giuseppe MarottaMentre la Reggiana ufficializza il diesse Domenico Fracchiolla (che con una lunga lettera social ha salutato con emozione il Giugliano) e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, la Serie B 2025-2026 prende sempre più forma e ora manca un solo tassello. La Lega B, infatti, ha ufficializzato la nuova classifica col -4 comminato al Brescia che retrocede in C (al netto dei problemi ben più gravi che affronterà) con Cittadella e Cosenza: disputeranno i playout Salernitana e Sampdoria, coi doriani che avranno così un’ultima possibilità. Domenica la gara di andata a Marassi; il ritorno venerdì 20 giugno a Salerno, sempre alle ore 20.30 (per i campani due risultati su tre in questo spareggio). La vincente sarà la ventesima della prossima B, che prenderà definitivamente vita tra un mese a Mantova: sarà, infatti, lo storico Palazzo Te il teatro della presentazione del calendario del prossimo torneo cadetto, non distante da Reggio Emilia dunque. Lo scorso anno fu svelato mercoledì 10 luglio a La Spezia: la data dell’evento di quest’anno non c’è ancora, ma sarà a metà luglio.

I tifosi granata, in ogni caso, sono già pronti per girare l’Italia macinando chilometri con ogni mezzo, e c’è anche curiosità sui tantissimi cambi di allenatori con la Reggiana che confermando Davide Dionigi (rinnovo automatico) sarà una delle poche ad agire nel segno della continuità. In ordine alfabetico (e con le distanze arrotondate): ecco l’Avellino (confermato l’autore della promozione Raffaele Brancolino), e sono già 650 km da percorrere. Ancora più in là Bari con 740 km (Moreno Longo verso i saluti, occhio all’ex granata Sandro Nesta), mentre più vicina la Carrarese (160 km) che tiene mister Antonio Calabro.

Altri mille km per Catanzaro (Fabio Caserta saluterà, piace Ignazio Abate), vicina Cesena con 160 km (confermato Michele Mignani). Retrocessa dalla A l’Empoli (170 km) che a breve annuncerà Guido Pagliuca, ormai ex Stabia. Poi Frosinone (490 km), che cerca un allenatore dopo i saluti con Paolo Bianco (verso Monza). La Juve Stabia (650 km) saluta Pagliuca e ha sul taccuino Abate, conteso da tante. Continuità a Mantova (80 km) con Davide Possanzini, mentre a Modena (35 km) per il post Paolo Mandelli c’è il nome di Andrea Sottil. Un’altra retrocessa dalla A è il Monza (165 km) che saluta Nesta e abbraccia Bianco. Riecco il Padova (200 km), che conferma mister Matteo Andreoletti.

La trasferta più lunga è sempre quella di Palermo (1300 km), che saluta Alessio Dionisi ed è pronto ad accogliere Pippo Inzaghi. L’ultima approdata in B è il Pescara (430 km) tramite i playoff: da scrivere il futuro di mister Silvio Baldini. Poi Spezia (150 km): anche qui incognite su Luca D’Angelo. Il Sudtirol (250 km) conferma Fabrizio Castori, e la terza retrocessa dalla A Venezia (230 km) si separerà da Eusebio Di Francesco. Infine la Virtus Entella (200 km) saluta Fabio Gallo ed è vicino Andrea Chiappella. Sulle 19 attuali, solo in sette hanno confermato il mister, con ben 12 cambi. E i chilometri totali che dovranno fare i reggiani? Ben 7.000 (circa) solo andata, 14mila considerando i rientri a Reggio. E con la Salernitana (670 km) o la Sampdoria (240 km), si sfonderà ampiamente il tetto dei 15mila chilometri.