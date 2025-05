Serie B femminile: Chemco Puianello sfida Viterbo nei playoff per la promozione in A2

La stagione della serie B femminile entra nel vivo con le semifinali playoff per la promozione in serie A2. La Chemco Puianello, seconda in Emilia-Romagna, ha in calendario il primo impegno oggi alle 18 contro Viterbo, prima del Lazio, tra le mura amiche. Il retour-match è in programma domenica prossima; avanza chi ha la differenza canestri migliore.

"Arriviamo a questa sfida dopo un campionato lungo e difficile - dice la presidentessa Simona Valeriani - che ci ha tenuto sulle spine fino alla penultima giornata. Questo può essere un vantaggio rispetto all’anno scorso come anche avere per la prima volta gara-1 in casa nostra. Purtroppo questa formula è spietata e Viterbo rappresenta la miglior squadra del Lazio, sarà una sfida impegnativa. Siamo molto contenti per le ragazze perché per il quinto anno consecutivo siamo alla fase nazionale, cosa che tutti danno per scontata quando si parla di Puianello. Soprattutto quest’anno almeno quattro squadre si sono rinforzate come noi, è stata molto dura arrivarci perché quello dell’Emilia-Romagna è diventato un campionato di livello e molto equilibrato nella prima metà della classifica".

"I playoff – conclude Valeriani – sono un campionato a parte dove ci vuole anche molta fortuna per passare da un buco molto piccolo".

Cesare Corbelli