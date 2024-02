Serie B, FeralpiSalò-Palermo, Sudtirol-Venezia, Parma-Cittadella e altre gare in programma oggi

Sono 4, oltre a Cremonese-Reggiana, le gare delle 14 in Serie B. La FeralpiSalò, dopo il pareggio del Città del Tricolore di 7 giorni fa, riceve un Palermo reduce dal tris rifilato al Bari; a Bolzano, invece, arriva un Venezia reduce dalla sconfitta nel recupero col Parma, che affronta i padroni di casa del Sudtirol. Proprio il Parma, capolista del torneo, gioca a Cittadella contro un avversario che arriva da 3 stop di fila, mentre a Modena arriva il Cosenza. Alle 16,15 turno casalingo per il Catanzaro, che riceve l’Ascoli, mentre il Bari inaugura l’era Iachini nel match del San Nicola col Lecco; il Pisa riceve la Sampdoria, mentre domani alle 16,15 è in programma il posticipo tra Ternana e Spezia, dove sono in programma punti importanti in chiave salvezza.