Serie C maschile: doppia sconfitta per il Circolo Tennis Reggio Emilia

Duplice sconfitta per la formazione di Serie C maschile di padel in casa Circolo Tennis Reggio Emilia. Giovedì 1° maggio la formazione cittadina è caduta 2-1 in terra bolognese contro il Padel Funo: a firmare il punto del provvisorio 0-1 sono stati Zanasi-Mordegan, che si sono imposti 7-5, 6-3 su Bonvicini-Fantuzzi, prima delle sconfitte di Corradi-Tubertini (6-4, 6-3 contro Bigagli-Balduini) e Bianchi-Boni (duplice 6-3 contro Cavarretta-Mandrioli).

Amaro anche l’appuntamento domenicale sui campi del Mirapadel Mirandola, chiuso sul 3-0 per i modenesi. Mordegan-Torelli si sono arresi 6-1, 7-5 a Piazzi-Gandolfi, mentre Bianchi-Boni hanno ceduto dopo due parziali decisamente equilibrati contro Saetti-Marchi (7-6, 6-4); il terzo punto in favore degli avversari è arrivato con Lagonegro-Malavasi, che hanno piegato 7-6, 6-7, 6-4 i cittadini Zanasi e Mateo.

In classifica il Circolo tennis Reggio ora si trova in penultima posizione in compagnia dei bolognesi del San Pietro Tennis Project, che sabato 10 maggio saranno di scena a Canali nell’ultima giornata. Si tratterà dunque di un vero e proprio scontro diretto per evitare la penultima piazza, che costringerà alla disputa degli spareggi per non retrocedere.