Serie D: Lentigione ospita Sammaurese nell'ultima gara di regular season

E finalmente, dopo ricorsi, controricorsi e rinvii si arriva oggi all’ultima gara di regular season del campionato di Serie D, con il Lentigione che alle 16 ospita la Sammaurese. Vediamo "l’utilità" di questa partita per entrambe le squadre, anche se in realtà si tratta di una possibilità ai limiti. Il Lentigione è terzo a 64 punti, alle sue spalle c’è la Pistoiese a 61. Se il Lentigione dovesse perdere e la Pistoiese vincere in casa della Tau Altopascio, raggiungerebbe la squadra di Cassani a 64. I confronti diretti sono pari (due pareggi) e dunque si andrebbe alla differenza reti totale che oggi vede in vantaggio i toscani. A quel punto il Lentigione scenderebbe al quarto posto e giocherebbe il playoff in gara secca in casa degli arancioni. Per la Sammaurese di mister Stefano Protti il discorso è più semplice, perché se vince potrebbe raggiungere il Corticella, ma sarebbe sempre dietro per gli scontri diretti. E dunque andrà ai play-out. Mister Cassani, però, l’ha detto chiaramente: "Alla fine di un campionato giocato alla grande come questo, ci piacerebbe giocare la semifinale dei play-off in casa, anche per dare un saluto e un ringraziamento a tutto l’ambiente". E’ probabile quindi che entrambe le formazioni ricorrano a turnover per la maggior importanza delle gare future. Il Lentigione ha tre squalificati, Sabba, Battistello e Pari, mentre la Sammaurese è costretta a lasciare in tribuna Papa e Sedioli. Convocati nel Lentigione: i portieri Delti, Gasperini e Pagani; i difensori Bonetti, Capiluppi, Cavacchioli, De Marco, Gobbo, Lombardi, Maggioli; i centrocampisti Alessandrini, Grammatica, Guastalli, Luppi Banchini, Manco, Mordini, Nappo; gli attaccanti Babbi, Bocchialini, Nappo e Pastore che rientra dal turno di squalifica.

c.l.