Serie D, oggi in campo Correggese e Lentigione. I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese

Essendo fissato per mercoledì prossimo un turno infrasettimanale, gli allenatori chiedono alle proprie società di avere un giorno in più di riposo e quindi ottengono di anticipare al sabato le gare fissate per la domenica. Nel girone D della Serie D, domani si gioca solo Trevigliese-Pro Sesto, mentre le restanti partite si disputano oggi, compreso Lentigione-Vis Cittadella Modena e Correggese (nella foto) -Rovato Vertovese: le reggiane vanno in campo alle 15, alcune gare sono spostate in serata.

Lentigione. "Non possiamo essere quelli di Sesto San Giovanni – dice l’allenatore Ivan Pedrelli – alla Pro Sesto abbiamo regalato i primi due gol. In settimana abbiamo resettato e ci presentiamo al derby con la Cittadella desiderosi di far bene. Voglio una squadra decisa che faccia pochi calcoli". La Vis è capolista con 6 punti, il suo allenatore è Mattia Gori e la linea offensiva, compreso l’ex Alberto Formato, è molto pericolosa. Al Lentigione (3) manca il portiere Gasperini (che è un under), sostituito ancora da Cheli, oltre a Battistello, squalificato per tre turni. Gara affidata a Niccolò Galligani della sezione di Pistoia.

Correggese. Si presenta (3) a questo confronto con un’altra neo promossa, il Rovato Vertovese (3), squadra nata dalla fusione del Rovato Calcio (provincia di Brescia) e la Vertovese (di Vertova, provincia di Bergamo). Il suo allenatore è Mauro Belotti. "Sono neo promossi per modo di dire – dice Maurizio Domizzi, allenatore della Correggese – in squadra hanno molti giocatori d’esperienza e non sarà facile affrontarli". Alla Correggese mancano Sarzi e Cappelluzzo, ma proprio ieri la società biancorossa ha annunciato l’arrivo di Samuele Incerti, difensore centrale 2007 di scuola Spal. Terna sicula, diretta da Gaetano Bonasera di Enna.

Claudio Lavaggi