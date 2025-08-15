Serie D Quanto valgono le squadre?. Lenz quinto, Correggese al 16°posto

E’ ancora calcio d’estate e, come sottolinea lo stesso sito Transfermarket.it in questa bella statistica a livello nazionale, sarà solo il campo a dare i verdetti definitivi, dal 7 settembre per il campionato di Serie D, ma in Coppa Italia già dal 24 di questo mese. La statistica dell’interessante sito che ha collaboratori in tutto il mondo, parte dalla valutazione di ogni singolo giocatore: sommando quelli della stessa squadra ottiene il valore della rosa. Per curiosità, detto che la prima al mondo è il Real Madrid con 1,4 miliardi di euro, partiamo dalla Serie A, con l’Inter a 718 milioni, su Juventus a 590 e Milan a 489; la Reggiana è 42ª con 11,1 milioni, e tra i cadetti dietro ha solo Padova, Pescara ed Entella.

Ed eccoci arrivati in Serie D, dove militano le due reggiane, Lentigione e Correggese. A livello nazionale troneggia il Milan Futuro con 7,3: è ovviamente un’anomalia, trattandosi di giocatori in odor di Serie A, perché chi segue, il Grosseto, è a 2,6. Al sesto posto in Italia per la Serie D (e prima nel girone D in cui giocano le reggiane), ecco la Pistoiese a 2,04, su Piacenza a 1,93 e Desenzano a 1,79. Sempre nel girone D, quarto il Sangiuliano City, proprio sul Lentigione, quinto, che ha un valore di rosa di 1,56. Molto distante la Correggese, al 16° posto nel girone con 650.000 euro, davanti a Trevigliese e Tropical Coriano.

E in tema di squadre reggiane, eccoci alle amichevoli disputate ieri: il Lentigione ha sconfitto la Primavera della Reggiana per 6 a 1, la Correggese ha vinto in casa del Fiorenzuola per 2 a 1. Per il Lentigione, tripletta di Iori e reti di Grieco, Pari e Penta.

A livello di formazione iniziale mister Ivan Pedrelli ha schierato Gasperini, Masini, Miglietta, Nappo, Nava, Mele, Alessandrini, Penta, Iori, Battistello e Grieco.

"Una bella sgroppata, pur in condizioni difficili per il caldo – dice Pedrelli – e la settimana prossima ne disputeremo addirittura tre; una il 20, mentre sabato 23 una la mattina e una al pomeriggio con due undici diversi diverse. Capiluppi e Cellai hanno avuto qualche problemino fisico, contiamo di recuperarli la settimana prossima".

La Correggese, invece, concede il week end di ferie, ma domenica 24 sarà già impegnata nel turno preliminare di Coppa Italia con il Sasso Marconi e quindi ha terminato con questa le sue gare non ufficiali.

Ha vinto 2 a 1 a Fiorenzuola, ribaltando con una doppietta di Arrondini, il temporaneo 1 a 0 dei locali. Mister Domizzi aveva a disposizione l’intera rosa ed ha iniziato la gara con Mantini, Ghizzardi, Ferraresi, Giorgini, Brevini, Errichiello, Puglisi, Pampaloni, Barbuti, Siligardi e Arrondini. A disposizione, molti dei quali impiegati nel corso della gara, Narduzzo, Battistini, Gualdi, Truzzi, Galli, Malcisi, Cappelluzzo, Toccaceli, Ferrari e Aurea.