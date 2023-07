Serie di fallimenti pilotati: 32 denunciati, 15 in cella

Ci sono anche quattro reggiani tra le trentadue persone denunciate, di cui 15 sottoposte a misura cautelare in carcere e 10 di altra natura, al termine di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del capitano Cataldo Sgarangella, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, con il sostituto procuratore Roberto Ceroni a coordinarle.

Ad essere sgominato è stato un articolato sodalizio criminale dedito ad acquisire aziende con asset proficui ma in condizioni finanziarie di difficoltà, per ‘condurle’ al fallimento non prima di averle svuotate dei suoi beni più fruttiferi.

Per quanto riguarda la ‘parte’ reggiana, un uomo nato e residente a Novellara, Stefano Bedogni, 60 anni, è destinatario di una misura cautelare in carcere, e risulterebbe essere molto vicino al vertice della consorteria. Un altro si trova sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, e altri due sono denunciati a piede libero. Reggiano, per altro, era uno degli asset svuotati dalla ‘banda del buco’. Si tratta del supermercato La Meridiana di Rolo, oggi chiuso. Particolarmente interessante il fatto che questi avesse cambiato gestione (e ragione sociale) nel 2020, e solo un anno dopo sarebbero emerse numerose lamentele da parte dell’utenza su una cronica carenza di beni di largo consumo dagli scaffali.

Le indagini della Finanza sono incominciate nel 2020. L’organizzazione, a quel tempo, aveva rilevato la guida di un gruppo societario dell’hinterland bolognese, formato da una holding e da 3 Srl sue controllate operanti nella dermo-cosmesi e nella grande distribuzione, con ben 32 supermercati dislocati tra Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Friuli. La tecnica era decisamente ben collaudata con delle vere e proprie "operazioni di ’sciacallaggio’ ai danni delle menzionate persone giuridiche, cagionandone dolosamente il dissesto", come sottolinea il Comando della Guardia di Finanza di Bologna.

In particolare all’organizzazione criminale si contestano "la distrazione di 25 punti vendita, trasferiti, nell’imminenza del fallimento, a new-co riconducibili all’associazione pregiudicando, peraltro, la riscossione coattiva da parte dell’Erario per 3,3 milioni di euro di tributi". Oltre ad altri comportamenti illeciti nell’assunzione del personale, in cui sarebbero stati creati fittiziamente ben 2 milioni di euro di crediti d’imposta. I guadagni illeciti sarebbero poi stati ‘ripuliti’ attraverso l’acquisizione di altre aziende.

Spicca, nello schema criminale ricostruito dalle forze dell’ordine, anche la presenza di tre società ‘cartiere’, con sede a Milano, gestite da cinesi (irreperibili al momento) che, in meno di un anno, hanno emesso fatture false nei confronti di centinaia di imprese italiane realmente esistenti per 7 milioni di euro, e ricevuto bonifici per 11 milioni di euro.

Oltre a Reggio, le perquisizioni delle Fiamme Gialle hanno riguardato altre 21 province e, oltre ai provvedimenti di natura personale, il Gip presso il Tribunale di Bologna, Salvatore Romito, ha anche emesso un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di 32 milioni di euro.

