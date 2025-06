Serie di incidenti sulle strade della Bassa, bici e moto coinvolte

Diversi incidenti ieri sulle strade della Bassa.

A Rio Saliceto, in via Garibaldi, un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’auto mentre era in bici. Per fortuna la bassa velocità dei veicoli ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Correggio per accompagnare il giovane in ospedale, per le medicazioni e per completare gli accertamenti sanitari.

E’ intervenuta anche una pattuglia della polizia locale della Pianura Reggiana per gli accertamenti tecnici sulla dinamica dell’incidente.

Un altro schianto si è verificato poco prima, sempre tra bici e auto, e ancora una volta a Rio Saliceto, con l’intervento dell’ambulanza e del personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano. Il malcapitato, ciclista di 63 anni abitante in paese, è rimasto ferito in modo non grave, ma è stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Anche in questo caso i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.

Quasi contemporaneamente si è verificato un terzo incidente in via Carpi a Correggio, questa volta tra una moto e un altro veicolo, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Infine, l’altra sera soccorsi impegnati pure a Pieve Saliceto di Gualtieri per un uomo caduto in bici e ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica dell’ospedale della Bassa.