Serra nel casolare: trovati 40 chili di marijuana

Un normale accertamento nei pressi di casolare di campagna, ad opera dei carabinieri, ha permesso di scoprire all’interno dell’edificio una vera e propria serra per produrre marijuana. È stato il forte odore della droga, che i militari dell’Arma hanno notato nell’avvicinarsi al casolare, alla periferia di Guastalla, a portare all’accertamento interno che ha permesso di scoprire ciò che avveniva nell’edificio, da tempo abbandonato.

È stata trovata una serra con impianti per la coltivazione, irrigazione e essiccazione, con un sofisticato sistema di aerazione che permetteva di ricreare un ambiente ottimale per far crescere velocemente le piantine di droga. Inoltre, l’edificio e tutto l’impianto erano alimentati attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. I carabinieri hanno rinvenuto un cavo che partiva da un palo della pubblica illuminazione stradale per collegarsi con un contatore installato nei pressi dei casolare, fornendo luce in quantità per poter alimentare gli impianti. Alcune stanze erano state adibita a coltivazione con serre attrezzate, mentre altri spazi servivano per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla piantagione.

Il sopralluogo ha permesso di recuperare e sequestrare circa quaranta chilogrammi di droga, oltre a materiale per stoccaggio e confezionamento del materiale, fino a fluorescenze già pronte per la distribuzione. Dopo la scoperta della serra di droga sono stati organizzati appostamenti in zona per cercare di individuare i responsabili di quella piantagione. Ma nessuno si è presentato sul posto, forse avendo intuito che la serra era stata scoperta dalle forze dell’ordine.

L’intero casolare, dopo essere stato svuotato dalla droga e dalle attrezzature, è stato posto sotto sequestro. Dagli accertamenti risulta che i proprietari dell’immobile, disabitato da tempo, sono estranei all’illecita attività rilevata dai carabinieri nel casolare di campagna.

Antonio Lecci