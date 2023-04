Serrande abbassate "Il centro è un disastro Non c’è parcheggio Servono incentivi"

di Nicola Bonafini

"Se pensate che il problema della desertificazione del centro storico, dal punto di vista degli esercizi commerciali, sia una questione di affitti troppo alti, siete completamente fuori strada".

Non usa tanti giri di parole Giuseppe Iannò, titolare dell’agenzia immobiliare CasaIn, con la sede principale proprio in centro storico.

Iannò, quindi, se il problema non sono gli affitti troppo alti, perché il centro storico di Reggio è sempre più desolatamente vuoto?

"Gli esercizi commerciali non stanno più in piedi, perché mancano le entrate commerciali. Se tu non guadagni, non puoi permetterti l’affitto. Qualsiasi affitto".

La causa quale sarebbe, a suo avviso?

"Sono cambiate le abitudini delle persone. Oggi la domanda che le persone si fanno è una… "

Quale?

"’Cosa vieni in centro a fare?’. Le racconto la mia esperienza… "

Prego…

"Nel 1977 quando mio papà fondò l’agenzia, proprio qui in via Crispi, l’80% del fatturato derivava dalle persone che passavano davanti alla vetrina ed entravano. Oggi, se va bene, quella percentuale di fatturato è del 2%. Sono cambiate le abitudini, internet e l’online hanno inciso in modo pesante sui nostri comportamenti. Però, ed è questo che va indagato, ciò che stiamo vedendo a Reggio, non avviene né a Bologna, a Parma o a Modena. Se fosse un problema di affitti alti, a Bologna si canterebbe il de profundis!".

Ci può dare dei parametri numerici?

"Guardi, a parità di metratura, 7, 8 anni fa un affitto poteva costare 4, 5 mila euro. Oggi, per lo stesso negozio, se va bene la richiesta di canone è sui 1.500 euro".

C’è chi dice che sia troppo anche così…

"Be’, se la pretesa è quella di pagare un affitto da 800 euro al mese, allora ci sta che il proprietario ‘preferisca’ tenerlo vuoto".

Altro trend deleterio per il centro è che spesso gli esercenti puntano direttamente alle periferie o ai centri commerciali fuori dall’esagono. È un dato che riscontra anche lei?

"Assolutamente sì. È l’incontro della domanda e dell’offerta, mediata dalle nuove abitudini delle persone".

Si spieghi meglio.

"Fuori dal centro di Reggio è tutto più raggiungibile. Tra centri commerciali, parcheggi gratuiti e possibilità maggiori di trovare ciò che uno cerca con un certo agio, è chiaro che l’incentivazione a muoversi su quelle linee è più facile".

Cosa che non accade per il centro storico?

"Nell’esagono è un disastro. Il centro si sta svuotando davanti ai nostri occhi. Ma d’altronde, se non sai dove e come parcheggiare... "

Il problema è quello?

"Forse quello più grave. Anni fa si parlava di un parcheggio a rotazione in piazza della Vittoria che non è stato fatto. Tempo addietro veniva concessa un’ora di sosta gratuita in quelli a pagamento, oggi è ridotto a un quarto d’ora. Ma in quarto d’ora cosa vuoi fare? Qui se non si interviene con una seria politica di incentivazione del centro storico, sarà difficile proseguire".

C’è chi parla della necessità dell’introduzione di una figura manageriale per gestire in modo efficace i bisogni e le necessità del centro in relazione alle attività commerciali. Lei cosa ne pensa?

"È chiaro che se ci fosse all’interno dell’amministrazione una figura con competenze di livello per far ripartire il commercio in centro a Reggio sarebbe sicuramente utile e noi, come federazione degli agenti immobiliari, non vedremmo l’ora. Non aspettiamo altro! Ma poi, come allineiamo le esigenze dell’urbanistica e dei residenti? Si rischia il solito dialogo fra sordi che ha contraddistinto la realtà reggiana degli ultimi anni. Che poi, diciamocelo, non c’è nulla da inventare, basterebbe copiare dalle città vicine".

Per finire, quello che colpisce è la discrasia tra la richiesta di affitto di abitazioni proveniente dai privati, rispetto a quelle per le attività commerciali. È così?

"Una differenza evidente. Guardi, il boom delle richieste d’affitto per le case in centro storico non accenna a diminuire. Confermo che la richiesta supera abbondantemente l’offerta. Magari si potrebbe trasformare l’intero centro storico in un grande studentato. Cambiare la destinazione dei negozi in appartamenti per studenti. È una provocazione, voglio chiarirlo, ma la situazione ormai è davvero questa".