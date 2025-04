Serrande giù per altri cinque negozi. L’appello degli esercenti: "Aiutateci"

Lanciamo un appello ai cittadini in questo periodo difficile: è importante acquistare nei negozi di Scandiano per valorizzare il centro. A sostenerlo è Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti scandianesi.

Boni Iotti, qual è la situazione del commercio a Scandiano?

"E’ abbastanza preoccupante. Purtroppo gli acquisti su internet penalizzano certamente le attività. Le vendite sono in calo anche a Scandiano con relative ricadute negative. Dalle informazioni raccolte, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 hanno già chiuso cinque negozi. Numeri da non sottovalutare. Le spese di gestione sono elevate come pure il canone degli affitti".

E’ soddisfatta dell’operato dell’amministrazione comunale di Scandiano?

"L’amministrazione accompagna il nostro percorso di promozione del territorio sostenendo gli eventi che organizziamo. E’ positiva la collaborazione con l’ufficio commercio e l’assessore al commercio".

Sono previste novità in futuro?

"A breve intanto nascerà la nuova Pro Loco con il coinvolgimento sempre delle associazioni locali".

Quali saranno i prossimi vostri eventi?

"Ricordo che l’obiettivo innanzitutto è quello di portare tanta gente a Scandiano e nel centro attraverso le iniziative proposte. Ci stiamo impegnando come associazione con un calendario importante di appuntamenti fino all’estate. Grande attesa per la lotteria di Pasqua con un unico premio di un uovo di cioccolato gigante di venti chili e alto due metri: al suo interno ci sarà un dono di 500 euro. Acquistando i biglietti della lotteria è poi possibile sostenere direttamente tutte le attività che organizziamo durante l’anno. Il sabato prima di Pasqua si terrà invece una giornata dedicata soprattutto ai bambini. Tanti sono gli altri eventi previsti nei prossimi mesi come il festival del cibo con musica e intrattenimento per tutti, gli aperitivi in piazza dal mese di maggio, i sabati in festa con il mercato dell’antiquariato o quello tradizionale in centro. Non mancano quindi le proposte per giovani, bambini e adulti per mantenere vivo il nostro centro storico e i suoi negozi. Chiediamo a tutti di scegliere i negozi per aiutarci ed evitare i prodotti tramite i siti online".

Matteo Barca