"Serve adattarsi al mercato"

Chi cerca trova. Per Alessandro Busani, commercialista e consulente di Studio Busani Global Consulting, non ci sono dubbi: "Se uno ha voglia di lavorare, a Reggio, non resta di certo a casa e soprattutto non oggi – spiega il commercialista –. Le opportunità non mancano, ci sono moltissime aziende che cercano dipendenti e pur di trovare qualcuno da assumere sono disposte a supportarlo anche in un’eventuale formazione. Ovviamente c’è un ma: al giorno d’oggi bisogna anche sapersi adattare alle richieste di mercato". Ed è qui che va in tilt tutto il sistema, secondo Busani infatti, rispetto alle attuali richieste vi sarebbe un gap tra domanda ed offerta.

"Le professionalità – come lui stesso sostiene – ci sono, ma sono troppo poche rispetto alla richiesta. Ed è in parte frutto anche della mancanza di efficaci politiche di orientamento durante il periodo scolastico ed universitario". Busani chiosa: "Attualmente questa inefficienza si traduce in uno spreco di risorse e in una sproporzione nella domanda di mercato che, purtroppo, non riesce ad assorbire queste figure". In definitiva il consulente definisce questa situazione con due parole: "Mancanza cronica" legata all’assenza di ingegneri, tecnici, operai specializzati e amministrativi che al momento le aziende starebbero cercando a causa del boom di ordini e richieste a seguito del Covid che, al netto, ha visto crescere la domanda e al tempo stesso anche l’impossibilità da parte delle industrie di soddisfarla per colpa dell’insufficienza di materie prime e di manodopera. In un ultimo appello Busani sottolinea: "Invito quindi chi cerca lavoro a non rimanere in attesa, ma a candidarsi, anche se questo per alcuni significherebbe rivedere le proprie aspirazioni lavorative".