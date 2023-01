Serve aiuto? C’è l’opuscolo che ti guida

"Una donna vittima di violenze, una famiglia in difficoltà: in quel buio, sapere a chi rivolgersi è il primo passo, il più importante. Reggio ha così tanti progetti e associazioni che è difficile conoscerli tutti, questo progetto però permetterà alle persone più fragili di farlo. Grazie per questo bellissimo lavoro, aiuterà chi davvero ne ha bisogno". Con un intervento sentito il prefetto Iolanda Rolli è intervenuto alla presentazione di ‘Dove chiedere aiuto? - La guida dedicata ai cittadini reggiani e ai loro bisogni’, il progetto promosso dal presidente del consiglio comunale Matteo Iori per fornire un riferimento a chi a Reggio cerca supporto, di qualunque tipo.

Un opuscolo di 103 pagine diviso in 11 sezioni, nelle quali sono descritti per ogni necessità 170 contatti disponibili nel campo degli anziani, disabili, famiglie e minori, studenti, dipendenze, salute mentale, violenza di genere, immigrazione, povertà ed inclusione, casa, contributi e agevolazioni. Tutte le associazioni e aziende reggiane in grado di aiutare i concittadini sono elencate in un lavoro che, come lo stesso Iori ha spiegato, "non era mai stato fatto perché è un’impresa molto complessa. Incontrando i cittadini mi sono reso conto che molte persone non conoscevano le potenzialità e i luoghi di aiuto di Reggio, anche l’Ausl ci ha segnalato persone disorientate. Nel periodo del covid, poi, il 60% di chi ha chiesto aiuto era sconosciuto ai servizi sociali: ce n’era davvero bisogno". Il testo è reperibile anche online con le traduzioni in inglese e russo, mentre si sta lavorando alla versione araba.

I volontari hanno giocato una parte fondamentale: "Vista la mole di lavoro ho chiesto aiuto ai concittadini tramite i mass media ed ho avuto grandi risposte, si sono creati comitati che senza alcun interesse hanno raccolto informazioni, corretto bozze e realizzato grafiche". All’impresa ha pertecipato Coop alleanza 3.0 per dimostrare il legame con Reggio, mentre sito e impaginazione sono merito dello studio correggese ’Il granello’. Hanno dato un apporto fondamentale anche Csv Emilia-Romagna e la Caritas diocesana.

Tommaso Vezzani