"Serve il piano per le asfaltature"

"Elezioni comunali in vista. Ed ecco avviare i lavori di manutenzione alle strade". Lo sottolinea l’ex capogruppo di centrodestra a Correggio, Riccardo Rovesti, segnalando come sia in corso una sistemazione a strade che da tempo sono ridotte in condizioni di degrado e di pericolo. "Occorre un piano strategico di asfaltatura e sistemazione del manto stradale – dice Rovesti, intenzionato a far parte del gruppo di candidati alle voto di maggio – e nel nostro programma prevediamo pure la costruzione di un parcheggio sotterraneo in centro storico attraverso un project financing, una forma di finanziamento di opere pubbliche basata sul coinvolgimento di soggetti privati". Sono numerose le strade che a Correggio necessitano di una adeguata manutenzione, in quanto si presentano con cedimenti strutturali, buche potenzialmente pericolose soprattutto per ciclisti e motociclisti.