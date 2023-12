"Serve la bretella Campogalliano-Sassuolo col ponte sul Secchia"

"E’ necessario realizzare la bretella Campogalliano-Sassuolo con anche il ponte sul Secchia". L’appello è stato lanciato da Stefano Prodi (foto), consigliere della Lega a Rubiera. "Il nostro gruppo di minoranza – spiega Prodi – ha chiesto alla consigliera regionale della Lega Catellani di presentare un’interrogazione sulla spinosa vicenda della bretella Campogalliano-Sassuolo dopo le notizie del Comune di Modena con Pd, Verdi e grillini che in modo categorico cassano il progetto ritenendolo superato e da rivedere. C’è un forte contrasto tra Modena e Reggio e l’interrogazione chiude sostenendo che in merito alle richieste di ‘revisione progettuale avanzate dal consiglio comunale di Modena si ritiene che alcune ottimizzazioni potranno essere valutate in fase esecutiva tenendo conto delle esigenze del territorio’".

Per Prodi il "nodo principale sarebbe il ponte sul Secchia all’altezza di Rubiera e non ultimo la volontà di Confindustria con l’associazione imprenditori di un terzo ponte sul Secchia a Sassuolo la cui valenza potrebbe essere soddisfatta solo dalla realizzazione della bretella. Chiediamo alla Provincia di intervenire e accelerare la cantierizzazione". Il leghista esprime perplessità inoltre "sulla bretellina di Rubiera che non risolverebbe la fluidificazione del traffico, costipando quel poco che rimane di viabilità all’interno del paese gettando di nuovo il traffico alla rotonda del Conad in via Emilia".

m. b.