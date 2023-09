"Serve la forza di mandare avanti il progetto"

"Ho lavorato, con tutto comitato, con il massimo impegno per la realizzazione della diga avviando celermente tutte le fasi di nascita del progetto".

Lo rivendica Marcello Bonvicini (Confagricoltura), attuale presidente della Bonifica Emilia-Centrale e portavoce della lista 2, replicando all’avversario Lorenzo Catellani (presidente Cia Reggio). "Per non cadere nella trappola delle facili dichiarazioni semplicistiche – sottolinea – voglio ripetere con fermezza che per il Consorzio la diga è una priorità di prim’ordine. L’elettore non si lasci ingannare dai comunicati elettorali perché per costruire l’invaso occorrono obbligatoriamente linee guida regionali, autorizzazioni ministeriali che a loro volta seguono la normativa europea e i finanziamenti; tutto ciò che si racconta fuori da questo iter di legge diventa solo una semplice speranza".

Bonvicini si autodefinisce "persona concreta e la mia storia lo dimostra" perciò si impegna a fare "tutto quanto possibile per far sì che il progetto iniziale possa diventare un maxi progetto con una capacità di stoccare acqua (per la Lista n.2 con una capacità superiore ai 100 milioni di metri cubi) ben maggiore rispetto a quello ipotizzato fino ad ora". A Catellani invece dice: "Se dovesse arrivare alla carica della presidenza (e mi auguro di no), dovrà ricordarsi ogni mattina che il presidente di un Consorzio che ha una funzione pubblica così importante come la gestione dell’acqua in un territorio così ampio, deve essere comunque il presidente di tutti, anche di coloro che hanno visioni diverse. Questo non è immobilismo ma si chiama democrazia, principio a cui anche lei, credo, sia particolarmente legato". E come candidato rimarca come la coalizione della lista 2 sia nata "da un programma chiaro nel simbolo, nel nome, nelle nostre proposte e nella volontà. In questi ultimi mesi abbiamo potuto osservare che la partita diga non si sblocca e bisogna avere la forza per mandare avanti il progetto. La Coldiretti è per i laghetti, la Cia è stata molto titubante sul dimensionamento".

Francesca Chilloni