La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
ReggioEmilia
Cronaca"Serve più sicurezza in piazza Matteotti"
14 set 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
I consiglieri di opposizione al sindaco Bolondi: "Prevenire incidenti e danni".

"Occorre prevenire danni, rischi e incidenti di vario genere, garantendo ai cittadini condizioni di sicurezza adeguate in uno spazio che ospita spesso iniziative pubbliche e momenti di socialità". I consiglieri del gruppo di minoranza ‘Impegno per Canossa’ hanno presentato una mozione al sindaco Luca Bolondi (nella foto) e alla giunta comunale per chiedere interventi urgenti di manutenzione sulla pavimentazione di piazza Matteotti a Ciano d’Enza.

La richiesta, formalizzata il 29 agosto, sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. La piazza, situata nel cuore del paese e sede di edifici e servizi pubblici come il Municipio, la banca, la posta e la farmacia, è considerata uno dei principali luoghi di aggregazione della comunità. Oltre ad ospitare esercizi commerciali e studi professionali, è quotidianamente frequentata da pedoni di tutte le età e dispone di parcheggi riservati ai disabili. Il cuore di Canossa, negli ultimi mesi è stato comunque oggetti di importanti interventi di riqualificazione promossi dall’amministrazione comunale. I consiglieri Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Costanza Lucci e Andrea Palù hanno sottolineato che il degrado della pavimentazione, composta da sanpietrini e blocchi di cemento, costituisce un potenziale pericolo per cittadini, ciclisti e utenti della piazza.

Da qui l’invito all’amministrazione a intervenire in tempi rapidi, mettendo in sicurezza l’area e ripristinando le parti danneggiate. Secondo la mozione, l’attuale composizione del selciato, approvata dalla Soprintendenza, conferisce eleganza e valore storico al luogo, ma proprio per questo necessita di manutenzione accurata.

Francesca Chilloni

© Riproduzione riservata

