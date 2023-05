"Serve un intervento forte e coordinato". Con queste parole Daniele Marchi, assessore al welfare e alle politiche per i migranti, sintetizza l’emergenza che sta vivendo la zona della vecchia stazione.

"L’area delle ex Reggiane era occupava da persone che ci vivevano; in più c’erano un centinaio di persone che lì facevano altro: spaccio e consumo. Quelle oggi si sono spostate in parte anche in zona stazione. Non è dunque l’effetto della fine dei percorsi di accoglienza ad aver creato questa situazione, ma l’aver tolto un’area chiusa dove andavano a consumare".

Ora, aggiunge l’assessore, "serve un intervento di più lunga prospettiva, altrimenti sposteremo soltanto il problema da un’altra parte. L’approccio potrebbe essere quello come ’Reggiane Off’, ciascuno per il proprio compito: forze dell’ordine, operatori sociali, operatori sanitari. Per tentare una soluzione definitiva". Anche perché, sostiene Marchi, in quell’area "si sovrappongono più livelli di problematiche".

Intanto, "abbiamo aumentato la presenza degli operatori di prossimità in zona stazione (due operatori in più a settimana) fino a novembre. Si tratta di assistenti della Papa Giovanni che agganciano queste persone per tentare un lavoro di discernimento. Perché chi commette reati deve andare in carcere, chi è clandestino va espulso, chi ha bisogno di aiuto va aiutato".

A breve, chiosa, "partirà anche il cantiere della polizia locale che insiste sul ’budello’: così ci si riappropria di quel territorio. Questo aiuterà. Poi dovremo conoscere meglio queste persone e capire se è possibile aiutarle in qualche modo".

