"Serve un nuovo patto contro i licenziamenti"

"È un dato preoccupante, seppur non sorprendente che, se viene abbinato all’esplosione delle ore di cassa integrazione (a giugno erano state bruciate le ore fruite in tutto il 2023, ndr), ci dipinge una provincia in forte crisi sul piano dell’occupazione". A lanciare l’allarme è Cristian Sesena, segretario generale della Cgil commentando i dati di UnionCamere che sanciscono un pesante segno meno sulle attivazioni di nuovi contratti di lavoro a dicembre 2024 (-12,8% sul medesimo mese del 2023).

A primavera del 2023 il centro studi della Cgil Reggiana aveva presentato uno studio da cui emergeva che un rapporto di lavoro su tre era precario e tale rimaneva anche dopo due anni dall’attivazione. L’autunno ha poi registrato la pesantissima crisi del comparto artigiano, a partire da quello metalmeccanico e le tante incognite nel settore ceramico. Per la Cgil urgono risposte a tutti i livelli a partire dal Governo. "Il nostro sistema produttivo industriale è fermo – continua Sesena – servono interventi pubblici e ammortizzatori straordinari per gestire al meglio questa fase. Bisogna aumentare i salari per impedire che la povertà dilaghi e i consumi si fermino in un effetto domino che aprirebbe le porte ad una nuova fiammata inflazionistica. Sul piano locale le Associazioni di impresa debbono condividere un nuovo patto con le organizzazioni sindacali che per noi deve partire da un principio non negoziabile: nessun licenziamento deve essere messo in campo. Un ruolo importante lo possono giocare anche le Istituzioni, Provincia e Comuni, proteggendo il lavoro sul territorio e le famiglie".