"Serve un nuovo polo logistico in via Ancora, a Sassuolo"

Zona ceramiche: un nuovo polo logistico in via Ancora a Sassuolo. A chiederlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. "Apprendo – sottolinea Daviddi – che la Regione intende riprendere lo studio di fattibilità del 2012 per il collegamento ferroviario Dinazzano-Marzaglia. Si tratta di un’infrastruttura indispensabile. Un nuovo binario è fondamentale: la ferrovia Dinazzano-Reggio non può più sopportare l’aumento esponenziale delle merci degli ultimi anni e la convivenza con il traffico passeggeri è diventata difficilissima. Rimango amareggiato che questa informazione non abbia visto informati e coinvolti i Comuni interessati: sono opere che impattano fortemente sui territori. Mi sorge una forte perplessità relativamente alle zone interessate dal progetto. Nel tratto a sinistra del Secchia è stata realizzata la ciclovia del Secchia, mentre nella zona più a sud c’è il Parco Secchia, un’area naturalistica che potrebbe essere completamente stravolta da questa nuova opera". Per Daviddi, con l’avvio della Campogalliano-Sassuolo, si sono determinate nuove condizioni per rivedere l’impostazione del progetto. Propone di ripensare l’opera sfruttando la concretizzazione di "questa grande infrastruttura autostradale per far correre il nuovo binario parallelamente alla Campogalliano-Sassuolo. Sarebbe lungimirante esaminare le condizioni per un nuovo polo logistico nella zona di via Ancora a Sassuolo".

Matteo Barca