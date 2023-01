"Serve un punto di aggregazione per tutti"

Realizzare a Villalunga un edificio polivalente nell’area dell’ex scuola elementare. A chiederlo è Annamaria Togni, presidente del consiglio di frazione di Villalunga in cui operano anche Alessandro Barozzi (vicepresidente), Paolo Menozzi (segretario), Giuliano Galiazzo e Morilena Sala.

Togni, è soddisfatta delle attività del vostro consiglio di frazione?

"Siamo soddisfatti: l’esperienza è positiva e riteniamo che il consiglio di frazione sia uno strumento efficace per avvicinare il cittadino all’amministrazione comunale e viceversa. È certamente positivo il confronto tra l’amministrazione e i cittadini. Nessuno è escluso dalla responsabilità della cura del bene comune".

Quali sono le vostre richieste all’amministrazione?

"Quella principale è la costruzione, nell’area dell’ex scuola elementare, di un edificio polivalente che permetta di svolgere diverse attività dirette a tutte le fasce d’età della popolazione. La scuola è stata demolita in quanto non era più agibile e non era possibile utilizzarla. Abbiamo poi distribuito a tutte le famiglie un questionario per chiedere un loro parere per progettare insieme il futuro degli spazi. C’è stata una buona adesione di risposte. È emersa la proposta di creare una nuova struttura come centro di aggregazione per tutti, accolta dall’amministrazione che sta lavorando per il progetto. Intanto temporaneamente sono state collocate, nell’area dell’ex scuola, due porte per giocare a calcio per permettere ai ragazzi d’incontrarsi e di evitare di occupare i viali frequentati dalle auto".

Quali sono le problematiche di Villalunga?

"La mancanza di un punto di aggregazione nel centro della frazione che risolveremo con la costruzione dell’edificio polivalente, asfalto da rifare oltre che sulla via principale anche nei viali interni, viabilità e parcheggi. Villalunga negli anni è stata urbanizzata e in molti posteggiano le macchine vicino alle abitazioni. L’amministrazione ha annunciato, come già riportato dal vostro giornale, un nuovo parcheggio nel quartiere di via Garcia Lorca con 28 posti auto".

I cittadini negli ultimi mesi hanno segnalato disagi?

"Principalmente per parcheggi, viabilità e la richiesta di messa a norma degli scarichi fognari in alcuni punti del paese. È importante sottolineare che fino ad oggi ci sono state le risposte da parte del Comune alle nostre segnalazioni".

Matteo Barca