"Serve visione e non badare a ogni lamentela"

di Maura Manghi*

Da giorni è ripreso in città (ma anche a Correggio dove potrà diventare argomento di campagna elettorale) il tema della desertificazione del centro storico. Una desertificazione che investe soprattutto gli esercizi commerciali, ma che, a parte zone limitatissime, come piazza Fontanesi o piazza della Legna, investe spesso anche i pubblici esercizi di somministrazione. Non si può fare un ragionamento serio sull’arredo urbano e sulla attrattività turistica della città ignorando il degrado di troppe zone. Dare la “colpa” del problema alla diffusione del commercio online ed alla diffusione dei centri commerciali è inutile. (...)

*portavoce Italia Viva