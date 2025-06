Servizi all’ospedale, il sindaco tuona: "Basta allarmismi, nessuna riduzione"

Risponde a tono all’opposizione, ma il sindaco di Castelnovo Monti – nonché presidente dell’Unione dei Comuni, Emanuele Ferrari non esclude del tutto i cambiamenti all’orizzonte all’ospedale. "Quando si tratta del Sant’Anna, dare adito a voci raccolte in giro senza verificarle non è comportamento responsabile – premette Ferrari – Si punta a far passare il messaggio che l’istituzione, in questo caso il sindaco, non stia seguendo o stia sottovalutando temi rilevanti. In realtà col Direttore di distretto lavoriamo a stretto contatto, con fiducia e collaborazione reciproca. Le questioni riportate dalla minoranza sono tra le tante analizzate in un lavoro di mesi. Ricordo ai consiglieri del gruppo ‘Castelnovo al Centro’ che il mio ruolo non è indicare all’AUSL come gestire il personale, ma condividere e discutere nel rispetto dei ruoli, le soluzioni prospettate e quelle ritenute più efficaci. Meglio verificare che alimentare falsi allarmi e paure infondate che fanno male alla comunità".

Passando al dettaglio delle osservazioni dell’interrogazione del centrodestra, il sindaco precisa: "Nel laboratorio di analisi, è in corso l’installazione di sistemi avanzati Poct (Point of Care Testing) al pronto soccorso e in terapia intensiva per la gestione delle necessità. Strumenti che permetteranno di superare la necessità di un tecnico presente in laboratorio durante la notte, essendo collegati informaticamente col lab del Santa Maria di Reggio, e di avere referti in tempi brevi". Per quanto riguarda il centralino e punto informativo ospedaliero, "ormai da anni è aperto dalle 7 alle 20, mentre di notte risponde il centralino dell’ospedale di Scandiano o del Santa Maria. Da più di un anno si rileva, nella fascia oraria 19-20 assenza di attività in quanto gli ambulatori ospedalieri chiudono alle 19. L’AUSL ha quindi organizzato un lavoro diverso degli operatori sulle 12/h giorni feriali, mantenendo più personale nelle ore di maggior attività".

Infine Ferrari puntualizza: "Non è prevista alcuna riduzione delle presenze o delle attività al Sant’Anna, fatte salve le consuete riduzioni estive per garantire le ferie dei professionisti. E per quanto riguarda il magazzino, non è stato chiuso. L’AUSL ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle scorte, riducendo il transito mezzi pesanti. Le richieste di approvvigionamento vengono evase dal magazzino di Montecchio dove un operatore di Castelnovo andrà e il secondo continuerà qui da noi".

Settimo Baisi