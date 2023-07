Servizi estivi, fondi per le famiglie

Progetto per la conciliazione vita-lavoro: scade il 31 luglio a mezzogiorno il termine di presentazione delle domande, che vanno consegnate in ogni Comune. Anche quest’anno le amministrazioni della Val d’Enza hanno aderito al progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo a sostegno delle famiglie che hanno necessità di servizi estivi nel periodo di sospensione delle attività scolasticheeducative. Verrà poi elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget.