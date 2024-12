Servizi scolastici appaltati: "Nessun rispetto dei bisogni della comunità"

Nuove polemiche sul tema dell’appalto dei servizi scolastici ad Albinea. Luca Grasselli, Barbara Zenoni e Brunello Marmiroli, del direttivo di Rifondazione Comunista del circolo dei Comuni delle Colline Matildiche, in una nota esprimono "viva preoccupazione per quanto accaduto ai servizi prescolastici del Comune di Albinea con la recente assegnazione del bando per la gestione, a partire dal 1° gennaio, di cinque sezioni dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia comunale alla cooperativa pavese Aldia dopo la gestione trentennale da parte di Coopselios". "Purtroppo – proseguono – la cattiva gestione del bando e dell’intera vicenda da parte dell’amministrazione comporterà un cambio di operatore gestore in corso di anno scolastico con evidenti disagi per le famiglie e bambini".

Grasselli, Zenoni e Marmiroli ribadiscono la propria contrarietà "a questo sistema di appalti diffuso anche ai servizi essenziali come quelli prescolari: riteniamo che un’amministrazione saggia dovrebbe gestire direttamente questo tipo di servizi per evitare che le logiche del libero mercato prevalgano sugli interessi della comunità e dei cittadini più fragili". "Nelle passate consiliature – concludono – i nostri consiglieri comunali hanno più volte denunciato questa situazione paradossale, venendo del tutto inascoltati dai nostri amministratori, che ora dovrebbero almeno scusarsi con le famiglie coinvolte, evitando di ripetere simili errori in futuro".

m. b.