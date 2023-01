Servizi sociali in ’burnout’, arrivano i fondi

Assistenti sociali ’scoppiati’ di stress cronico ed esauriti per le situazioni difficili che si trovano ad affrontare? Ci pensa un progetto che ha l’Unione Val d’Enza come capofila al problema. Si tratta di un piano per il rafforzamento dei servizi sociali e, appunto, per la prevenzione del fenomeno del "burnout" tra gli operatori sociali, che ha ricevuto l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza che attinge ai fondi europei). Le risorse assegnate ammontano a complessivi 205mila euro, per la realizzazione di un progetto in vari punti, presentato insieme da tre distretti: oltre alla Val d’Enza, l’Unione Tresinaro Secchia e Unione Appennino Reggiano (Castelnovo Monti). I soldi sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2022-’24.

Non è un caso che sia proprio la Val d’Enza ad essere leader progettuale e gestore delle risorse sul punto relativo al ’burnout’ (oltre 143mila euro sul triennio): l’inchiesta ’Angeli e demoni’, poi scaturita nel processo sui presunti affidi illeciti e i relativi casi di presunti abusi su bambini, ha portato alla luce problematiche importanti relative ai rapporti interni tra operatori, ma anche provocato uno stress cronico tra coloro che dovevano lavorare con famiglie difficili mentre erano sotto la lente della Procura.

Non solo: l’inchiesta ha puntato l’indice su sistemi di allontanamento di alcuni bambini dalle loro famiglie che secondo il Pm Salvi sarebbero stati distorti, ma allo stesso tempo ha suscitato una grande diffidenza verso i servizi sociali. Chi prima apriva a fatica la porta agli assistenti sociali, adesso si fida ancor meno e lo stress lavorativo per gli operatori è cresciuto a dismisura sfociando non di rado in conflittualità aperta.

Le linee di finanziamento riguardano anche il sostegno alle capacità genitoriali e la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (progetto ’Pippi’, che probabilmente anni fa avrebbe aiutato tante persone dell’inchiesta ’Angeli e Demoni’ a gestire meglio le proprie famiglie, senza che i bambini venissero tolti loro e mandati in affido). E poi il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire dimissioni anticipate; la creazione di "percorsi di autonomia per persone con disabilità per la realizzazione di due contesti di autonomia abitativa di cui uno a Canossa e uno a Cavriago", e un piano di housing temporaneo (capofila Tresinaro Secchia).

Francesca Chilloni