Sono ben 159 i progetti disponibili per il Servizio civile universale che la provincia di Reggio mette a disposizione – fino a venerdì prossimo, 10 febbraio - dei giovani tra i 18 e i 28 anni per vivere un’esperienza a favore della comunità e di aiuto a chi ha bisogno nelle diverse aree di intervento proposte dal Dipartimento delle Politiche giovanili (assistenza, protezione civile, patrimonio storicoculturale, educazione eccetera). I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali (oppure con un monte ore annuo che varierà, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi), articolato su cinque o sei giorni a settimana. Ai giovani verrà riconosciuto un compenso mensile pari a 444,30 euro.

"Il Servizio civile volontario è un’esperienza capace di cambiare in meglio la vita delle persone, ce lo dicono le ragazze ed i ragazzi che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità attraverso questo strumento negli anni scorsi: se state valutando questa scelta non c’è niente di meglio che chiedere consiglio a loro perché, sono certa, il loro racconto ed il loro entusiasmo vi conquisteranno", è l’appello che lancia la consigliera provinciale Francesca Bedogni, presidente del Copresc, il Coordinamento provinciale degli enti di Servizio civile da diversi anni attivo sul nostro territorio. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il Copresc offre informazioni aggiornate, guida e supporto a tutti coloro che sono interessati al mondo del Servizio civile (www.copresc.re.it – 351.8081271 – [email protected]).

La scadenza per candidarsi (è possibile presentare domanda per un solo progetto, pena l’esclusione dal bando) è fissata alle ore 14 di venerdì prossimo, 10 febbraio. Possono partecipare i ragazzi che hanno compiuto 18 e non più di 28 anni e che non abbiano già svolto in passato questa esperienza.