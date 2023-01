Servizio civile alla scuola S.Dorotea

È aperto il bando di servizio civile nazionale per diventare volontario alla scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto. C’è tempo fino al 10 febbraio alle 14 per partecipare.

La Santa Dorotea nel corso degli anni ha ospitato molte ragazze e ragazzi provenienti dal servizio civile intraprendendo un percorso coinvolgente e formativo. Il bando è aperto per tutti coloro tra i 18 e i 28 anni. Il servizio dura 12 mesi e inizierà a maggio 2023 con un orario di 25 ore a settimana. La scuola ha organizzato per oggi, alle 18 nei locali della struttura, un incontro formativo per rispondere

a tutte le domande e conoscere la scuola.

Per informazioni: 0522846285.