Servizio civile, nuovo bando per la selezione di giovani operatori alla sezione Cri

Nuovo bando del Servizio Civile Universale, nuova opportunità per il Comitato Croce Rossa di Baiso e Carpineti che potrà avere a disposizione tre posti sulla base del progetto ’Salute e Servizi di trasporto in Nord Italia’. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile per la selezione di operatori volontari in cui rientra anche l’attività di volontariato che svolge la Croce Rossa del Comitato di Baiso e Carpineti. "Per il territorio nel quale operiamo quotidianamente – dichiara il presidente del Comitato Croce Rossa, Alberto Ovi – i numerosi servizi di Croce Rossa Italiana sono assolutamente indispensabili. Noi abbiamo bisogno di nuovi inserimenti e i giovani che stiamo cercando possono usufruire di questa importante opportunità per dedicare un anno della propria vita impegnandosi in una nuova e unica esperienza che arricchisce notevolmente il loro bagaglio culturale e umano, impegnandosi in un’attività assolutamente necessaria per la popolazione dei nostri territori montani". I giovani interessati possono presentare domanda, termine massimo 15 febbraio 2024 alle 14. L’impegno previsto per l’attività in Croce Rossa è di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali e rimborso di € 507,30 mensili.

ð 331.1519847 (Alberto), 338 1871048 (Micaela) o carpineti@cri.it.