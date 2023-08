Servizio civile Scandiano: pubblicato il bando per giovani 18-28 anni

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di giovani tra i 18 e 28 anni da impiegare nel programma presentato da Arci Servizio Civile denominato ‘Sportelli digitali, cittadini connessi 2023’. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) sul sito del servizio civile (https:domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le 14 del 28 settembre.

"I progetti durano dodici mesi e l’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023", dicono dal Comune di Scandiano. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Scandiano e sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Il servizio civile universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita a un impegno di solidarietà, per il bene comune e coesione sociale. L’indennità mensile è di 507,30 euro netti per un servizio di circa 25 ore a settimana.