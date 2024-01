Servizio civile universale. Cinquantuno giovani impegnati con i più fragili

Sono 51 i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno compiere l’esperienza del servizio civile universale in terra reggiana grazie ai progetti presentati dal Consorzio Oscar Romero e Confcooperative Terre d’Emilia.

I progetti coinvolgono 20 realtà del territorio (in prevalenza coop sociali) e propongono 34 sedi di attività presenti in 14 comuni reggiani (Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Canossa, Castelnovo di Sotto, Correggio, Guastalla, Reggiolo, Rubiera, San Polo d’Enza, Scandiano).

Le aree di attività spaziano dai servizi educativi all’accrescimento del potenziale individuale di persone disabili, all’integrazione di adulti e minori migranti, da progetti sulla sostenibilità ambientale alle attività educative e sportive.

In queste aree i giovani saranno soprattutto impegnati in cooperative sociali (Pangea, Dimora d’Abramo, L’Ovile, Coress, Albinea Insieme, Casa Gioia, Progetto Crescere, Laboratorio Lesignola, La Vigna, oltre che nel Consorzio Oscar Romero in Polveriera e nella sede reggiana di Confcooperative), in cooperative sportive (U.S. Saturno di Guastalla, G.S. Arsenal di Cadelbosco Sopra e Polisportiva Virtus Correggio, Heron di Bagnolo in Piano) e presso la Fondazione Reggio Children.

Si svilupperanno diversi progetti con riferimento alle fragilità, in particolare con i disabili per lo sviluppo delle loro abilità non pienamente espresse (i giovani impegnati in quest’area saranno dodici), gli anziani ospiti di strutture residenziali (coinvolti sei volontari per la costruzione di maggiori relazioni intergenerazionali e la traduzione in linguaggio artistico delle esperienze e delle storie degli anziani), cittadini in condizione di marginalità sociale (tre giovani cureranno percorsi di integrazione e sostegno e altri due l’attivazione di nuovi servizi e relazioni comunitarie nel quartiere Mirabello/Ospizio), percorsi interculturali in comunità per madri sole con figli (dieci giovani).

Gli altri percorsi andranno invece a garantire maggiori opportunità educative e di crescita a minori provenienti da contesti vulnerabili. In questi tre ulteriori progetti saranno complessivamente impegnati ben diciassette volontari, che svilupperanno attività educative, sportive e ricreative (in particolare nella fascia 6-13 anni), attività sui temi della sostenibilità.

Un volontario, infine, sarà impegnato in iniziative di educazione alla cooperazione nella sede di Confcooperative. Le domande di partecipazione ai progetti vanno presentate, entro le ore 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) e con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).