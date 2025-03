Servizio domiciliare: la donazione

Importante donazione a favore del Servizio infermieristico domiciliare della Bassa. Ieri mattina l’associazione degli Amici del Bar Parigi di Gualtieri ha donato un apparecchio MolecuLight in grado di studiare ferire e lesioni, fornendo in tempo reale le indicazioni su possibili infezioni in atto, anche se nascoste. Un’attrezzatura indispensabile per migliorare i tempi della diagnosi e le terapie in caso di traumi, migliorando così l’assistenza ai pazienti. Presenti i responsabili dell’associazione e una rappresentanza del Sid locale, oltre all’azienda fornitrice dell’attrezzatura, acquistata grazie al ricavato delle varie iniziative dell’associazione, tra cui la rinomata Festa del pesce che si svolge in agosto in piazza Bentivoglio a Gualtieri. Gli infermieri del Sid hanno ringraziato per questa importante donazione.