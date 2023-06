Servizio idrico, alla scoperta dell’Arca

E’ fissata per domani alle 21, al centro sociale 25 Aprile di Correggio, una pubblica assemblea sulla costituzione di Arca, la nuova società prevista per la gestione del servizio idrico. L’incontro viene organizzato dal Comune di Correggio insieme alle amministrazioni comunali dell’Unione Pianura Reggiana, di cui fanno parte Campagnola, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Rolo e Fabbrico. All’iniziativa interverranno il sindaco correggese Fabio Testi (foto), il sindaco di Reggio, Luca Vecchi e, in rappresentanza di Ireti, Federico Ferretti. Il Comune di Correggio, con le altre amministrazioni comunali reggiane (ad eccezione di Toano), ha aderito al percorso per la costituzione di Arca (Azienda Reggiana per la cura dell’acqua), una nuova società per la gestione del servizio idrico integrato.

L’incontro di domani vuole cercare di illustrare i vari obiettivi di questa nuova ipotesi, ascoltando anche il parere dei cittadini e tentando di chiarire tutti i dubbi su un argomento – quello della risorsa idrica – che resta sempre di stretta attualità. Un tema che coinvolge tutti i cittadini, le imprese, le comunità in generale, anche per le criticità rilevate in questo servizio.