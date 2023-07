Servizio idrico, Arca ora è realtà Vecchi: "Sarà il migliore al mondo" Ma è già polemica sui dividendi

Un diluvio universale di polemiche quello che si è scatenato sulla costituzione della nuova società Arca che gestirà dal prossimo anno il servizio idrico integrato in provincia. Già nelle scorse settimane il centrodestra – capitanato dalla consigliera provinciale Cristina Fantinati e con diversi esponenti che hanno sottoscritto il documento critico – avevano sollevato diverse perplessità. E anche ieri in Sala del Tricolore c’è stata bagarre.

In particolare due gli aspetti di discussione. In primis la compartecipazione privata che a detta delle minoranze "non rispetterebbe la volontà dello storico referendum del 2011 che sancì come l’acqua debba essere a totalità pubblica". In secondo luogo, un aspetto più tecnico: nella delibera votata ieri (e in approvazione in tutti e 42 i Comuni – escluso Toano che ha ceduto le quote – nei vari consigli) è scritto in soldoni che "i dividendi degli utili non saranno distribuiti ai Comuni, ma resteranno in pancia alla neo società". E questo ha scatenato una pioggia di critiche, in particolare arrivata da Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica, ma anche dallo stesso centrodestra. "Viene a mancare la quota annuale di Agac (di proprietà ripartita tra i municipi reggiani, ndr), così i bilanci comunali vanno in crisi e non si potranno usare queste somme per calmierare le bollette", il succo delle proteste.

Ma il sindaco Luca Vecchi non ci sta e risponde punto su punto. "Con Arca si completa un percorso – premette – che i 42 Comuni hanno fatto per la riorganizzazione della gestione del servizio idrico, attraverso un modello innovativo e che rafforza il controllo pubblico. Quando otto anni fa decidemmo di avviare questo iter, in Italia non esisteva nessuno esempio analogo. Mentre oggi tanti si stanno ispirando allo stesso. Abbiamo mantenuto la proprietà pubblica delle reti e il sistema acquedottistico ha la dispersione idrica tra i più bassi d’Italia. Il 60% di Arca sarà in mano ai Comuni di fatto titolari della concessione, mentre abbiamo deciso di affidare la gestione industriale giustamente a chi lo sa fare di mestiere".

Il primo cittadino poi rinnova la promessa: "Rincari? Assolutamente no, è impossibile perché c’è un sistema di tariffazione che è regolato dall’authority pubblica. E poi c’è un piano proposto dal partner industriale che prevede la stabilizzazione da un lato e investimenti dall’altro per ridurre al 23% e poi al 15% la dispersione idrica che vorrebbe dire diventare l’acquedotto migliore del mondo perché nessuno viaggia su queste percentuali. È un obiettivo ambizioso, ma sostenibile".

A chi gli contesta di non rispettare il referendum, allarga l’analisi: "Dal referendum in poi, quindi da dodici anni a questa parte, in tutti i rinnovi delle concessioni nessuno è riuscito a proporre la ripubblicizzazione. Chiediamoci il perché... O interveniva il Governo con una legge di Stato defiscalizzando, oppure i costi economici sono insostenibili; il Comune di Reggio avrebbe dovuto esporsi per centinaia di milioni di euro, mettendo a rischio l’azienda. Invece noi abbiamo trovato un equilibrio tra un servizio che ha sempre funzionato e il referendum. L’alternativa era una gara nella quale poteva arrivare chiunque e prendersi la gestione per 20 anni diventando una controparte dei Comuni".

Infine, sui dividendi chiosa: "Arca non nasce per produrre utili, ma per garantire investimenti e sostenibilità degli stessi. Quindi, nel caso in cui dovesse esserci un minimo utile questo verrà reinvestito. Avrei trovato paradossale che nascesse una società che ridistribuisse i dividendi e non sarà così. Invece sottolinerei che i Comuni reggiani hanno sviluppato due percorsi estremamente innovativi: da una prte i rifiuti con la raccolta differenziata all’80% e con la nascita del Forsu dopo aver spento un inceneritore. E dall’altra un servizio idrico modello".

dan. p.