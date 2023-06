"Servizio sostitutivo mensa, così favoriamo realtà imprenditoriali locali"

"L’attuale convenzione sul servizio sostitutivo mensa, così strutturata, favorisce lo sviluppo di una più ampia platea di realtà imprenditoriali locali". Lo dichiara l’Azienda Usl di Reggio dopo le polemiche sollevate da numerosi operatori sanitari e dai sindacati di categoria, in particolare per i distretti di Correggio e Guastalla, dove non è in funzione la mensa interna aziendale. Un tema anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, dopo le prime proteste degli operatori sanitari.

"In questa fase di avvio e nel corso del contratto vengono effettuati controlli per garantire gli attesi livelli di qualità, nonché migliorare le condizioni di accesso ai locali per i dipendenti anche aumentando, dove possibile, il numero dei locali disponibili ad ospitare il nostro personale. Infine, a tutti i dipendenti dell’Azienda è naturalmente garantita la consumazione del pasto".

Per il servizio sostitutivo di mensa, nel Reggiano la convenzione prevede la somministrazione di 1.500 pasti a settimana, attraverso un buono elettronico, a fronte del contributo economico del dipendente pari a 1,03 euro. Lo stesso contributo che il dipendente sostiene per il pasto in mensa. In ambito provinciale sono stati individuati 200 locali convenzionati, di cui 13 nel distretto di Correggio per la somministrazione di circa 55 pasti ogni giorno e 19 locali in quello di Guastalla per la somministrazione di circa 110 pasti giornalieri.

Le mense a gestione diretta, attive nei giorni feriali nei distretti di Reggio, Scandiano e Montecchio, servono a loro volta 3.900 pasti alla settimana. Ma gli utenti del servizio sostitutivo mensa lamentano un calo, soprattutto di quantità, del pasto ottenuto, che in passato, affermano, prevedeva un menù molto più completo allo stesso costo a carico del dipendente.

a.le.