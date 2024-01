"Servono 400 euro in più in busta paga"

"Le aggressioni sono un ulteriore elemento di disagio che mina la fiducia dei lavoratori nelle istituzioni. La sfiducia anche per Seta è l’aspetto più pericoloso". Lo sottolinea Giuseppe Rannuccio (Filt Cgil), ricordando che in dicembre si svolse all’Ausl un incontro tra azienda, sindacati ed Ispettorato del lavoro in cui si parlò non solo di straordinari e stress, caos nelle turnazioni e negli orari settimanali, ma anche dell’incolumità dei dipendenti. E poi le assenze. Solo ieri dalle ore 15 sono saltate altre corse: a essere non essere garantite sono state le linee 4, 6, 8, 9, 11 e 13. Il 17 gennaio in Prefettura si riunirà un tavolo con sindacati, Seta e Comune di Reggio proprio per affrontare la carenza di organici: "Gli autisti scappano, per fidelizzarli non basta regalar loro la patente. Serve un piano industriale, un progetto che guardi al futuro, servono risorse per dare almeno 3-400 euro netti al mese in busta-paga per contrastare l’inflazione".

f.c.