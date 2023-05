"Servono competenze, così mi sono laureato"

di Antonio Lecci

Imprenditore di successo, a 50 anni ha deciso di conseguire la laurea magistrale.

Mirco Dall’Olio, presidente del gruppo Maxima, si è laureato in Management e Comunicazione d’impresa all’università di Modena e Reggio. Con 110 e lode. Un percorso iniziato con la laurea triennale conseguita nel 2018.

E dire che per l’imprenditore non sarebbe stato necessario quel "pezzo di carta" per poter trovare lavoro. Eppure…

"L’ho fatto perché sentivo il bisogno di professionalizzarmi, di aumentare le mie competenze per affrontare le turbolenze che si erano già rivelate a partire dal 2008, con la crisi dei mutui subprime. Mi sono chiesto cosa potessi fare per essere padrone del mio destino e non subire passivamente gli eventi, o almeno contenerne gli effetti. Nel mondo attuale, il futuro è sempre più imprevedibile, cambia repentinamente e gli imprevisti ormai sono più numerosi dei fattori certi. Basti vedere cosa è successo nel 2022".

E aggiunge: "Pur avendo iniziato con le titubanze e l’insicurezza tipiche di chi non studia da tanto tempo, dopo il conseguimento della triennale mi sono reso conto che sarebbe stato necessario proseguire per ottenere una formazione più solida e completa".

Un percorso non semplice, che in dieci anni ha richiesto di conciliare gli impegni di lavoro, la famiglia e gli studi, ma affrontato contando su una buona organizzazione.

"Un proverbio latino sostiene che ognuno è artefice del proprio destino: anche io la penso in questo modo e questa bellissima avventura mi ha portato tante conoscenze e autostima. Oggi mi avverto come un imprenditore migliore ed invito tutti i colleghi che avessero la possibilità a non indugiare: quel che ti ritorna è incommensurabile, sia in termini di conoscenze tecniche che di soddisfazione personale", dice ancora Dall’Olio.

E aggiunge un utilissimo consiglio ai giovani: "Oggi il mondo è ipercompetitivo e servono competenze. Inoltre, i nostri concorrenti arrivano da tutto il mondo e noi italiani, nella quota di studenti laureati, siamo decisamente indietro. Se non ci professionalizziamo, ne pagheremo le conseguenze negli anni a venire. La laurea rimane comunque un ottimo biglietto da visita per chi cerca lavoro o per chi vuole cambiarlo".

Il gruppo Maxima ha sede a Poviglio ed è un’azienda di riferimento nel campo degli utensili diamantati e delle macchine edili per taglio, carotaggio e levigatura.