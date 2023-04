"Servono finanziamenti privati E un commissario straordinario"

Il direttivo di Azione, per voce del segretario Marco Cassinadri (foto), critica le dichiarazioni rese dal consigliere regionale Andrea Costa sulla dimensione della diga di Vetto: "Secondo Costa, più le piogge sono scarse, più le dimensioni dell’invaso debbono essere ridotte perché il rischio è quello di non riempirlo...ma il problema principale – fa notare Cassinadri – è dato dalla scarsità di piogge per lunghi periodi accompagnati da altri momenti in cui la pioggia è alluvionale".

Infine si ribadisce la necessità che l’opera sia realizzata sotto il controllo di un Commissario Straordinario.

Rispetto ai costi, si propone una "concessione di costruzione e gestione affidata con gara pubblica a importanti investitori privati che finanzino, in tutto o in parte, l’opera, rientrando del capitale investito la vendita dell’energia prodotta e dell’acqua, accollandosi manutenzione, rischi e gestione dell’opera".