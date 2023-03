Servono laghetti, pozzi e traverse

La ricerca alla quale fa riferimento il professor Renzo Valloni, quando segnala gli scenari per interventi a medio, breve e lungo termine, è lo ’Studio sulla risorsa idrica in Val d’Enza’, firmato nel 2020 da Meuccio Berselli, segretario generale Autorità Distrettuale fiume Po. Vengono presentate una serie di proposte per affrontare la crisi idrica. Proposte che andrebbero affrontate con grande rapidità, vista la drammatica prospettiva delle ripercussioni dell’emergenza idrica.

La lista degli interventi proposti è molto lunga. Si passa dalla riduzione delle perdite per impermeabilizzazione della rete consortile al recupero dei reflui dell’impianto di trattamento civile di Monticelli. Ci sono poi, tra varie indicazioni, il passaggio a colture seminative meno idroesigenti salvaguardando le superfici a prato stabile, la realizzazione di laghetti consortili, la realizzazione di due traverse con cui servire le opere di presa del Consorzio Vernazza e Pozzoferrato nella zona di Montecchio, la manutenzione straordinaria della traversa di Cerezzola, la realizzazione e il recupero di alcuni pozzi in zona Tortiano, la realizzazione di una traversa in zona Currada a Neviano degli Arduini al confine con Canossa, l’utilizzo a scopi irrigui dei serbatoi Enel dei laghi Verde, Ballano e Paduli, fino alla realizzazione di un invaso nella zona collinare (sbarramento a Gazze).