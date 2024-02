"Servono molte più aree per i cani"

"Ora abbiamo 25 aree cani, ma i parchi a Reggio sono 200. La politica deve fare di più, noi inserire il tema del benessere animale nel nostro programma elettorale". Non bastano le nuove tre aree di sgambamento cani create dal Comune per Dario De Lucia (nella foto con la moglie Federica e il loro bellissimo lagotto), consigliere comunale di Coalizione Civica. "Per cinque anni ho presentato a ogni bilancio la richiesta di realizzare delle nuove aree cani, forse grazie all’avvicinarsi alle elezioni abbiamo ottenuto la realizzazione delle aree a Fogliano, Roncocesi e Rosta Nuova. Ma ne servirebbero altre, come al campo Cervi, al parco del Popolo e Villa Sesso. I cani presenti a Reggio sono circa 20mila per meno di 80mila famiglie reggiane quindi di media una famiglia su quattro ha un cane. E non tutti hanno un giardino a casa".