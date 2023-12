"Servono più cura del verde e pulizia delle strade"

Un’interrogazione è stata presentata dai consiglieri della lista "Per Guastalla" sulla pulizia di aree pubbliche della cittadina rivierasca.

I consiglieri Elisa Rodolfi e Vincenzo Iafrate si riferiscono, in particolare, alla cura del verde e del centro storico, "carente rispetto al passato". "Anche la pulizia di strade e aree del mercato risulta inadeguata. E dopo la recente fiera di Santa Caterina – dicono i consiglieri – piazzale Ragazzi del Po è stato dimenticato per diversi giorni. E nel tratto fra via Trieste e via Zibordi si notano piante ad alto fusto, due delle quali ammalorate, da cui cadono rami di vario spessore, con rischio di conseguenze per i passanti. La scorsa estate, inoltre, ci risultano essere state trascurate alcune attività di sfalcio, manutenzioni, pulizia, trattamenti fitosanitari… Chiediamo come risolvere la problematica in questione, anche per le zone al di fuori del centro storico e delle frazioni".

L’interrogazione chiede inoltre la pubblicazione del costo della convenzione affidata alla società Sabar e "con quali tempi si svolge il servizio, anche di fronte allo stato di degrado riscontrato in alcuni spazi dopo la fiera di Santa Caterina".